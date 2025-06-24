ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

مونديال الأندية، ودع النادي الأهلي كأس العالم للاندية بعد التعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة 4/4 في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب ميتلايف، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعة الأهلي

1- بالميراس 5 نقاط.

2- إنتر ميامي 5 نقاط.

3- بورتو نقطتين.

4- الأهلي نقطتين .

مباراة الأهلي وبورتو

وبدء الأهلي المباراة بإيقاع سريع حيث حاول وسام أبو علي تهديد مرمى بورتو في الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية لكنها علت مرمي الفريق البرتغالي.

فيما حاول فريق بورتو السيطرة علي الكرة لامتصاص ضغط الأهلي.

وسجل وسام أبو علي الهدف الأهلي الأول في الدقيقة 15.

وسجل وسام أبو علي هدف ثاني للاهلي في الدقيقة 22 لكن تم الغاء لوجود تسلل.

وسجل رودريجو مورا لاعب بورتو هدف التعادل للفريق البرتغالي في الدقيقة 23.

وقام خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي باجراء تبديل مبكر بخروج حمدي فتحي ونزل اليو ديانج في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 39 حاول أحمد السيد زيزو تسجيل التقدم للنادي الأهلي لكن تصدي حارس بورتو للكرة.

وسجل وسام أبو علي هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره بورتو البرتغالي بالدقيقة 45+2 من ركلة جزاء.

وسجل فريق بورتو البرتغالي الهدف الثاني عن طريق ويليتام جوميز في شباك الأهلي بالدقيقة 50، ثم سجل النادي الاهلي عن طريق وسام ابو علي الهدف الثالث في الدقيقة 51 ثم جاء هدف بورتو الثالث عن طريق سامو في الدقيقة 53.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 64.

وسجل بيبي هدف فريق بورتو الرابع في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 89.

تشكيل الأهلي ضد بورتو

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ــ أشرف داري ــ أحمد رمضان بيكهام ــ كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي ــ محمد علي بن رمضان ــ زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات ــ تريزيجيه ــ وسام أبو علي.

ويجلس علي مقاعد بدلاء الأهلي أمام بورتو كل من: مصطفى شوبير - محمد سيحا ـ عمر كمال عبد الواحد - كريم الدبيس ـ خالد عبدالفتاح - مصطفى مخلوف ـ مصطفى العش - يحيى عطية الله - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - أشرف بن شرقي - جراديشار.

تشكيل بورتو ضد الأهلي

حراسة المرمى: كلاوديو راموس

الدفاع: إيفان ماركانو، زي بيدرو، جواو ماريو نيتو، فرانسيسكو مورا

الوسط: ستيفن إيوستاكويو، فابيو فييرا، آلان فاريلا

الهجوم: ويليام جوميز، رودريجو مورا، داني ناماسو

ويجلس على مقاعد بدلاء بورتو: ديوجو فرنانديز، أوتافيو، سامو، بيبي، زيدو سنوسي، فاسكو سوسا، جابري فيجا، أندريه فرانكو، نوهان بيريز، توماس بيريز، دينيز جول، أنخيل ألاركون، أندريه أوليفيرا، جونسالو بورجيس، مارتيم فيرنانديز.

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