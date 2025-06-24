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رياضة

موعد مباراة بنفيكا وبايرن ميونخ في مونديال الأندية والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ، فيتو
بايرن ميونخ، فيتو

مونديال الأندية، يخوض فريق بنفيكا البرتغالي اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل، أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ 

تقام مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ في مونديال الأندية على ملعب بنك أمريكا الذي يسع 75 ألف متفرج، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بنفيكا البرتغالي، فيتو
بنفيكا البرتغالي، فيتو

القنوات الناقلة لمباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

تنقل مباراة بنفيكا أمام بايرن ميونخ على الهواء مباشرة، عبر منصة دازن الرقمية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر وقناة إم بي سي أكشن السعودية.

بايرن ميونخ يحسم تأهله لثمن النهائي

حسم بايرن ميونخ الألماني تأهله رسميا لدور ثمن النهائي بالفوز على  بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025. 

ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق فوزه الثالث على حساب بايرن ميونخ، ليؤكد صدارته للمجموعة الأول ويحقق العلامة الكاملة، وأنه جاء للمنافسة بقوة على لقب المونديال.

في المقابل، يحاول فريق بنفيكا تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، أو الخروج بأقل الخسائر وهو التعادل أمام العملاق البافاري وهو ما يرفع رصيده الي 5 نقاط تضمن له مرافقة بايرن ميونخ الي دور ثمن النهائي مهما كانت نتيجة مباراة بوكا جونيور أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي ودع البطولة بشكل رسمي بعد خسارته أول مباراتين في دور المجموعات. 

 

 

 

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