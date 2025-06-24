الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صراع ميسي وكريستيانو على لقب الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية

ميسي وكريستيانو،فيتو
ميسي وكريستيانو،فيتو

كأس العالم للأندية، تأهل فريقا بالميراس ولإنتر ميامي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية بعد تعادلهما 2 - 2 في المباراة التي أقيمت على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

وأحرز ليونيل ميسي ولويس سواريز 6 أهداف في بطولة كأس العالم للأندية، وأصبحا على بُعد هدف واحد لمعادلة هداف البطولة التاريخي  كريستيانو رونالدو بـ 7 أهداف.

وأحرز باولينيو لاعب بالميراس هدفًا لفريقه امام انتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز ماوريسيو الهدف الثاني لبالميراس في الدقيقة 87.

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

 

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي 

 

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

 

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بطولة كأس العالم للأندية بطولة كاس العالم كأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو كريستيانو

مواد متعلقة

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

شاهد، احتفالات بالميراس وإنتر ميامي بعد التأهل إلى دور الـ16 بمونديال الأندية

بعد تعادلهما، تأهل إنتر ميامي وبالميراس إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية (فيديو)

بالميراس يحرز هدفا في مرمى إنتر ميامي بمونديال الأندية (فيديو)

سواريز يحرز الهدف الثاني لإنتر ميامي في شباك بالميراس بعد مرور 70 دقيقة (فيديو)

إنتر ميامي يتقدم على بالميراس بهدف بالشوط الأول (فيديو)

رغم مباراة الأهلي وبورتو، إنفانتينو يتابع مباراة إنتر ميامي وبالميراس بكأس العالم للأندية (صور)

إنتر ميامي يحرز الهدف الأول في مرمى بالميراس بكأس العالم للأندية (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

بينهم 3 عرب، 11 فريقا يودعون كأس العالم للأندية 2025

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل يوم عاشوراء وما الأحاديث غير الصحيحة بشأنه؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
نتنياهو: أي انتهاك من إيران لوقف إطلاق النار سنرد عليه بقوة