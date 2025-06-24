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رياضة

بالميراس يحرز هدفا في مرمى إنتر ميامي بمونديال الأندية (فيديو)

إنتر ميامي وبالميراس،
إنتر ميامي وبالميراس، فيتو

كأس العالم للأندية، أحرز باولينيو لاعب بالميراس هدفًا لفريقه أمام إنتر ميامي في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني في المباراة التي تقام على ملعب هارد روك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية 2025.

 

وأحرز تاديو أليندي لاعب إنتر ميامي، الهدف الأول لفريقه في مرمى بالميراس بالدقيقة 16.

 

وأحرز سواريز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

 

تشكيل إنتر ميامي أمام بالميراس 

تشكيل بالميراس أمام إنتر ميامي 

6 أندية حسمت التأهل لدور الـ16 لكأس العالم للأندية 

وحسمت عدة أندية تأهلها إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025 بعد مرور جولتين فقط، ولكن الإثارة لا تزال مستمرة والاحتمالات قائمة.

وكان فلامنجو أول من حسم تأهله إلى ثمن النهائي يليه بايرن ميونخ وذلك بعد حصد النقاط كاملة في أول جولتين.


وحسم باريس سان جيرمان وبوتافوجو تذكرة التأهل رسميًّا إلى المجموعة الثانية من مونديال الأندية ليزيد عدد الفرق المتأهلة لدور الـ16 لمسابقة مونديال الأندية إلى 6 فرق رسميًّا قبل استكمال منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

الفرق  المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس العالم للأندية هي: فلامينجو البرازيلي، بايرن ميونخ الألماني، يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان بوتافوجو.

 

مجموعات كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: الأهلي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، إنتر ميامي الأميريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بوتافوجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي.

 

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا البرتغالي.


المجموعة الرابعة: فلامنجو البرازيلي، الترجي التونسي، تشيلسي الإنجليزي، لوس أنجلوس إف سي الأمريكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا ريد دياموندز الياباني، مونتيري المكسيكي، إنتر الإيطالي.

 

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي، بوروسيا دورتموند الألماني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

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