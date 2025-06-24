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اللائحة كلمة السر، ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

كأس العالم للأندية 2025، أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات للمجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.


وتضم المجموعة الثانية أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوتافوجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

 

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025

1- باريس سان جيرمان، 6 نقاط.

2- بوتافوجو، 6 نقاط.

3- أتلتيكو مدريد، 6 نقاط.

4- سياتل ساوندرز، بلا نقاط.


وشهدت الجولة الأخيرة فوز باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز 2-0 عن طريق كفاراتسخيليا وأشرف حكيمي، وأتلتيكو مدريد أمام بوتافوجو 1-0 أحرزه أنطوان جريزمان، ورغم فوز أتلتيكو مدريد إلا أنه لم يتمكن من حسم التأهل، وتأهل عن تلك المجموعة باريس سان جيرمان كمتصدر، وبوتافوجو كثاني المجموعة.

ووفق لائحة بعد التساوي في النقاط والمواجهات المباشرة، تم اللجوء إلى فارق الأهداف والذي كان في صالح باريس سان جيرمان، ثم بوتافوجو، حيث تساوت الفرق الثلاثة بـ 6 نقاط.

وسجل باريس سان جيرمان 6 أهداف، واستقبل هدفًا، وبوتافوجو سجل 3 أهداف واستقبل هدفين، وأتلتيكو مدريد سجل 4 أهداف واستقبل 5.

 

لائحة تحديد المتأهلين في كأس العالم للأندية

وإذا تساوى فريقان أو أكثر في نفس المجموعة في النقاط بعد انتهاء مرحلة المجموعات، يتم تطبيق المعايير التالية بالترتيب لتحديد ترتيب المجموعة والمتأهلين:

1- أكبر عدد من النقاط التي تم الحصول عليها في مباريات المجموعة بين الفرق.

2- فارق الأهداف الأعلى الناتج عن مباريات المجموعة بين الفرق.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق.

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