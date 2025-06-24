أخبار مصر اليوم، إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدن الخليج، مصدر يكشف عدد العقارات التي تحتاج إلى تنكيس في القاهرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.



وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

الطيران: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي ورفع درجة الاستعداد بمطار القاهرة

أكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري يعمل بصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات المصرية منتظمة وآمنة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة الإقليمية، وإغلاق المجالات الجوية بصفة مؤقتة لبعض الدول الجوار.

وفي هذا الإطار، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، استعدادًا لاستقبال الرحلات الجوية التي يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة تلك المتغيرات الإقليمية، مع التأكيد على الجاهزية التامة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية.

كما يجري تنسيق كامل ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، لضمان استمرار الانسيابية في الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وتؤكد الوزارة كذلك انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، موضحة أن الموقف يتم متابعته على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.

ويجري أيضًا تنسيق دائم ومستمر مع جميع الجهات الدولية المختصة، لمتابعة تطورات الأوضاع لحين إعادة فتح المجالات الجوية التى تم إغلاقها، وذلك في ظل متابعة دقيقة وحثيثة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية للتعامل الفوري والمهني مع أي مستجدات طارئة.

عميد هندسة القاهرة يكشف تفاصيل سقوط درون أمام باب الجامعة

أثار حادث سقوط “درون” أحد مشاريع تخرج طلاب برنامج هندسة الطيران أمام باب جامعة القاهرة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الأمر قال الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد هندسة القاهرة: إن طلاب البكالوريوس في برنامج هندسة الطيران والفضاء، كانوا يقومون باختبار الطائرات الخاصة بمشروع التخرج، في ملاعب الجامعة طبقا للتصاريح الخاصة بهم.

سقوط درون أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو: إن إحدى مجموعات الطلاب تعطل جهاز التحكم الخاص بطائرتهم وخرجت عن السيطرة، وتحطمت أمام بوابة الجامعة من جهة باب كلية التجارة.

يذكر أن طائرة درون صغيرة سقطت اليوم أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة، وتبين أن الطائرة جزء من مشروع تخرج لثلاثة طلاب بكلية الهندسة.

وكشف عميد هندسة القاهرة، مكونات الطائرة وقال إنها من الفوم والبلاستيك، وأكد أنها لم تمثل أي خطورة، ولم يكن هناك اي خسائر او إصابات، لافتا إلى أنه من المتبع إجراء مثل هذه الاختبارات سنويا بعد الحصول على التصاريح اللازمة في ملاعب الجامعة.

وأفادت مصادر انه تم التحفظ على الطائرة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والفنية.

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدن الخليج

أعلنت مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأكدت أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم الاعلان عن المستجدات تباعًا، نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة الحجز من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر .

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 80 لإنشاء الأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة مسجلة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، تناول خلالها سبل تطوير دور المنظمة الأممية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الدولية الجسيمة الراهنة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

فى هذه اللحظة التاريخية، التى نحتفل فيها بمرور ثمانين عاما، على إنشاء الأمم المتحدة، تقف مصر؛ كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة معتزة بدورها الريادي، في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، وترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وكأحد أكبر المساهمين في جهود حفظ السلام.

ويأتي احتفالنا اليوم في لحظة مفصلية، تعاد فيها صياغة التوازنات الدولية، وتفرض تحديات غير مسبوقة على المجتمع الدولي.

وإذ تؤمن مصر؛ بأنه لا بديل عن تطوير وإصلاح الأمم المتحدة، لجعلها قادرة على مواكبة هذه التحولات؛ فإنها تؤكد أن أى تطوير أو إصلاح، يجب أن يرسخ ضرورة احترام القانون الدولى، وتجنب ازدواجية المعايير.

وفى السياق ذاته، تثمن مصر جهود السكرتير العام، فى إصلاح المنظمة، كما تشدد على أهمية اضطلاع المنظمة، بدور ملموس فى تحقيق السلام المنشود بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد.

كما تؤمن مصر أيضا؛ بالدور المحوري للأمم المتحدة، فى تحقيق التنمية المستدامة، واحترام حقوق الإنسان، وتنسيق الجهود فى مواجهة التحديات العالمية، وعلى رأسها تغير المناخ وندرة المياه.

ويسعدنى ونحن نحتفل اليوم، بهذه الذكرى التاريخية، أن أعلن عن تدشين مصر، لمقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية والقطرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تأكيدًا على التزام مصر الراسخ، بدعم الأمم المتحدة، وتعزيز دورها فى مختلف المجالات.

في الختام، أتوجه بالتحية والتقدير، لكل من ساهم فى مسيرة هذه المنظمة ونجدد عهدنا، بأن تظل مصر دائما، فى مقدمة الداعمين لرسالتها النبيلة.



مصدر بمحافظة القاهرة: أكثر من 14 ألف عقار يحتاج إلى تنكيس

انهيار عقار بشبرا، أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن هناك مايقرب من أكثر من 3 آلاف عقار متواجدة بالعاصمة تحتاج إلى إزالة وغير قابلة للترميم، موضحا أن هناك 14699 عقار يحتاج إلى تنكيس.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو أن عملية الإخلاء للعقارات التى تحتاج إزالة لخطورتها الداهمة يلزم تنفيذها وجود قوة شرطية وفى الكثير من الأحيان أقسام الشرطة لا تخطر الاهالى بقرار الاخلاء لعدم الاستدلال.

وكانت محافظة القاهرة شهدت انهيار أربع عقارات فى مدة لا تتجاوز أسبوع حيث بدأت سلسلة الانهيارات بعقار بحى السيدة زينب لينهار بعد يومين عقارين بحدائق القبة وبعدها بثلاثة أيام عقار بشارع الترعة البولاقية بشبرا.



وكان قد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة وجه ببدء تسكين الأسر المضارة في حادث انهيار العقارين ٢٠، و٢٢ أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة، بعد إجراء عمليات الحصر اللازمة، وجاري العمل على تسليم أول ٤ أسر وحدات بديلة في مدينة ١٥ مايو .

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بانهيار العقارين الجمعة الماضية، وعلى الفور انتقل د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة لموقع الحادث

وأحد العقارين مكون من أرضى و٥ أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من ارضى و٤ أدوار كما تم إخلاء العقار رقم ١٨ احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.

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