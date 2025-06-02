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لجنة اختيار عميد كلية الهندسة تنهي المقابلات الشخصية للمتقدمين

لجنة اختيار عميد
لجنة اختيار عميد كلية الهندسة تنهي المقابلات الشخصية للمتقد

أنهت لجنة اختيار عميد كلية الهندسة اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا المقابلات الشخصية للسادة المرشحين لشغل وظيفة عميد الكلية.

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وشملت المقابلات للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الهندسة - مرتبين ترتيبًا أبجديا- الدكتور أحمد محمد أحمد نصر أستاذ هندسة الإنشاءات وعميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور عبد السلام أحمد عبد السلام أستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتورة مى وهبة محمد حسن مدكور الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا.

وكما ضمت أيضا الدكتورة هاجر علم الدين محمد بسطويسى أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور وسيم رجب عزام أستاذ بقسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور ياسر عبد الفتاح السمدوني أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية وقائم بعمل وكيل لشئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة جامعة طنطا.

 

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