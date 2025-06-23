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أخبار مصر

إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى مدن الخليج

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

أعلنت مصر للطيران إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة إلى مدن الخليج العربي والعكس لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.

 وأكدت أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة وسيتم  الاعلان عن المستجدات تباعًا، نظرًا للأحداث التي تشهدها المنطقة، وإغلاق المجال الجوي في عدد من دول منطقة الخليج العربي

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة الحجز من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر .
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران

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