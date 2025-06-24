لطلاب الثانوية الأزهرية، إرشادات هامة عليك معرفتها قبل التنسيق للجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025، يسعى عدد كبير من طلاب الثانوية الأزهرية، للالتحاق بالجامعات الحكومية، والابتعاد عن التخصصات الدراسية والكليات التي تقدمها جامعة الأزهر الشريف.

ويتم قبل هؤلاء الطلاب من خلال مكتب التنسيق وفقا لشروط وقواعد محددة، وفي بعض الكليات الحكومية وليس جميعها، إضافة إلى عدد كبير من المعاهد الخاصة.

وتيسيرًا على هؤلاء الطلاب، تستعرض بوابة فيتو أهم المعلومات والإرشادات الضرورية التي يجب على الطلاب معرفتها قبل انطلاق تنسيق القبول بالجامعات.

معلومات عن طريقة التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية

يقع المقر الرئيسي لمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة - الجيزة.

سيكون صرف الأوراق للطلاب في المواعيد التي تحدد لذلك وسيقوم المكتب بصرف مظروف ومعه دليل القبول متضمنًا طلب الالتحاق.

وذلك يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك بموجب أصل شهادة النجاح أو صورة طبق الأصل منها.

وذلك يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية وذلك بموجب أصل شهادة النجاح أو صورة طبق الأصل منها. سيكون صرف الأوراق من المكتب الرئيسي بالقاهرة والأفرع التابعة له بالمحافظات للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية.

الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية للتنسيق

حدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب أن يسلمها طالب الثانوية الأزهرية للكلية أو المعهد الذي يرشح له وهي كالآتي:

أصل شهادة النجاح الأصلية أو بيان نجاح لعام 2025.

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

طلب الالتحاق (نموذج 555 تنسيق) أول ورقة فى الدليل.

عـدد 6 صور شخصية.

نموذج 2 جند (للطلاب للذكور فقط)

بطاقة الترشيح.

كيفية التعرف على نتيجة الترشيح لطلاب الثانوية العامة

سيتم إبلاغ طالب الثانوية الأزهرية بنتيجة ترشيحه فور إعلانها رسميًّا وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــــــا.

ويقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، بعدها سيظهر له على الموقع الكلية أو المعهد الذي رشح له ويمكنه طباعة بطاقة الترشيح من جهاز الحاسب الآلي واستخدامها بالكلية أو المعهد مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي.

ملاحظات هامة لطلاب الثانوية الأزهرية

لا يحق للطالب استرجاع دليل الثانوية الأزهرية بعد الاطلاع

على الرقم السري.

على الرقم السري. طلاب الثانوية الأزهرية لا يحق لهم التحويل بين الكليات والمعاهد المرشحين إليها.

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