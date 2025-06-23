متابعات مكثفة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية

تواصلت المتابعات الميدانية المكثفة لسير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الإسكندرية، بمشاركة اللجنة المركزية المشكلة من مشيخة الأزهر الشريف، واللجنة المركزية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية، إلى جانب لجنة المتابعة الداخلية بالمنطقة، برئاسة فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية.

وقد قام وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية شملت لجان معهدي بنين أبو العيون، وفتيات سيدي بشر، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، والتأكد من انتظام اللجان وملاءمة الأسئلة لمستوى الطلاب.

يأتى في إطار الحرص على توفير مناخ هاديء ومناسب لأداء الامتحانات.

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