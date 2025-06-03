رئيس جامعة القاهرة يتفقد استعدادات مكتب التنسيق الرئيسي (صور)

تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة يرافقه الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقر مكتب التنسيق الرئيسي بالمدينة الجامعية ومركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، وذلك للوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال أعمال التنسيق التي من المقرر أن تبدأ في الأول من يوليو، وتستمر حتى منتصف نوفمبر المقبلين، وذلك في ضوء قرار د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات إلى مقره التاريخى بجامعة القاهرة.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

توفير كافة سبل الدعم اللوجستي لمكتب التنسيق الرئيسي

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والفني لمكتب التنسيق، بما يضمن سير العمل بكفاءة وسلاسة، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في هذه المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

من جانبه، أعرب الدكتور جودة غانم عن سعادته بحجم الاستعدادات والتجهيزات التي وفرتها جامعة القاهرة لاستقبال مكتب التنسيق، مثمنا الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تيسر للطلاب إجراءات التنسيق للالتحاق بالتعليم الجامعى.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

عودة مكتب التنسيق الرئيسي لجامعة القاهرة

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد قرر مباشرة مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات من جامعة القاهرة (المدينة الجامعية -بين السرايات).

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

وجاء هذا القرار في ضوء الزيادة الكبيرة لأعداد طلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات المعادلة، والرغبة في ضم أعمال مكتب التنسيق لكافة الشهادات في مقر واحد، وقرب المدينة الجامعية من مركز دعم التنسيق الإلكتروني بكلية الهندسة - جامعة القاهرة، إضافة إلى إتاحة عدد أكبر من المباني بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات لخريجي كافة الشهادات.

مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة القاهرة

يُذكر أنه في عام 2020، تم نقل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من المدينة الجامعية بجامعة القاهرة مؤقتًا إلى مبنى رعاية الشباب بجامعة عين شمس بسبب تخصيص المدينة الجامعية بجامعة القاهرة كمقر للحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج خلال جائحة كورونا.

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