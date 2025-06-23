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خارج الحدود

ترامب بعد الهجوم على قاعدة العديد بقطر: أشكر إيران على إبلاغنا مبكرا

ترامب في مواجهة إيران،
ترامب في مواجهة إيران، فيتو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره لـ إيران على ما وصفه بـ "الإبلاغ المبكر" بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد في قطر، مشيرًا إلى أن هذا الإنذار سمح للقوات الأمريكية باتخاذ إجراءات وقائية حالت دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

ترامب: الرد الإيراني ضعيف ومتوقع.. وتعاملنا معه باحتراف

وقال ترامب إن إيران ردَّت على تدمير المنشآت النووية الإيرانية بـ"رد ضعيف للغاية"، على حد وصفه، مؤكدًا أن الولايات المتحدة كانت تتوقع هذا النوع من الرد وتعاملت معه بكفاءة وفعالية.

وأكد ترامب: "تم إطلاق 14 صاروخًا إيرانيًّا في الهجوم على قاعدة العديد، أُسقط منها 13، فيما سُمح لصاروخٍ واحد بالمرور لأنه كان متجهًا نحو اتجاه آمن".

 

ترامب بعد الهجومي الإيراني على قاعدة العديد: لا إصابات ولا أضرار

وطمأن ترامب الشعب الأمريكي قائلًا: "يسرّني أن أُبلغكم أنه لم يُصب أي أمريكي بأذى، ولم يُلحق أي ضرر يُذكر".

وأشار إلى أنه يأمل في ألا يكون هناك المزيد من الكراهية، داعيًا إيران إلى السير في طريق السلام والوئام الإقليمي.

 

رسالة إلى إسرائيل: السلام خياركم أيضًا

وفي ختام تصريحاته، قال ترامب: "سأشجّع إسرائيل بحماس على أن تحذو حذو إيران في السعي إلى السلام"، في إشارة إلى رغبة محتملة في خفض التصعيد بالمنطقة وتوجيه الجهود نحو اتفاقات تهدئة مستقبلية.

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