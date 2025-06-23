آسر الحلقة 58، رد فعل غير متوقع لرامي بعد اعتراف باسل خياط بأنه شقيقه

دارت أحداث الحلقة 58 من مسلسل آسر حول آسر والخال اللذين كانا قد خططا مسبقًا لكل خطوة حتى يصل رامي إلى النتيجة التي توصل إليها، وهي سرقة شيء ثمين من خزنة عزت والهروب به.

وبالفعل، ينجح رامي في تنفيذ الخطة التي لم يكن يعلم عنها شيئًا، ويهرب حاملًا معه “فلاشة” موضوعة داخل ظرف، لكن المفاجأة أن جابر قد قام بتبديل الفلاشة، فبدلًا من أن تحتوي على فيديو قتل راغب وعزت لرجل الأمن أصبحت تحتوي على “فلاشة" بها بيانات وصور تجمع آسر بحياة.

وحين يطلع رامي على محتوى الفلاشة، يُصدم لرؤية صورة آسر، وفي الوقت نفسه يصل إليه آسر ويخبره بأنه شقيقه، إلا أن رامي يظن أن الأمر مجرد مجاز أو تشبيه مجازي، ويدخل في حالة من الذهول والارتباك والانهيار ويخبر آسر أن لا أحدا مثل اخيه وانه سأم من الأشخاص الذين يقولون له أنهم مثل أخيه وفي الأخير يكونوا خائنين وضرب مثلا براغب، وفي هذه اللحظة، يحتضنه آسر، لكنه يرفض الخوض في المزيد من التفاصيل أو كشف كل الحقائق.

وتسير “حياة” في الخطة التي رسمها لها آسر، وتعود إلى راغب، مستأنفة علاقتها به بشكلٍ ما، لا سيما في ما يتعلق بجاد.

ويكتشف راغب أن جاد يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية تؤثر عليه في منامه وصحوه، فيقرر أن يُولي الأمر اهتمامًا أكبر.

أما عزت، فيتفاجأ بوجود الخال في انتظاره، ويخبره الأخير بأنه اتفق مع آسر على أن عزت نجح في استدراج راغب وتسليمه له، فسوف يتركه وشأنها، ولن يهدده بالقتل مرة أخرى.

من جانبه، يقضي آسر ليلة كاملة مع “ناي”، ثم يصطحبها صباحًا إلى منزل حياة وراغب، حيث تراه حياة برفقتها، فتنفعل وتستبد بها الغيرة، إلا أن آسر يُطمئنها ويخبرها أن وجوده مع “ناي” مجرد تمثيل لتحسين الصورة أمام راغب والآخرين، ويؤكد لها أنه يُكمل تنفيذ خطته للتخلص من راغب، ويختتم حديثه معها قائلًا إن نقطة ضعف راغب الوحيدة هي “جاد”، وأن خطة الإطاحة به ستبدأ من خلاله وكان ردها هو لا ولكنه أصر.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

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