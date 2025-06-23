مسلسل حرب الجبالي الحلقة 23، قراءة فاتحة راشد وثريا وأحمد رزق في حالة صدمة

دارت أحداث مسلسل حرب الجبالي الحلقة 23 حول ذهاب راشد ووداد إلى منزل ثريا لقراءة الفاتحة، حيث قام راشد بوضع خاتم الخطوبة في يدها في اللحظة ذاتها التي وصل فيها حرب إلى المنزل، ليُفاجأ بالمشهد ويشعر بالصدمة.

ورغم المفاجأة، استكمل راشد وثريا الاحتفالية، لكن بهدوء احتراما لروح الحاج عثمان، وفي سياق آخر، تفاجأ يزن بوصول حنان إلى المدرسة وأخذها لابنه عمر دون إعلامه مسبقًا، إلا أنه آثر عدم افتعال مشكلة، احترامًا لأخيها.

أما زهرة، فقد قامت بوضع أموالها مع أحد جيرانها الذي يمنحها عائدًا شهريًّا كبيرًا، وادعت أنها أموال شقيقتها أنهار.

ويحرص راشد على إسكات شهيرة بكتابة ورقة زواج عرفي ووعدها بأن يتم الإشهار في ما بعد، ويذهب سعيد لزيارة أنهار، في حين تراقبه وداد، وخلال حديث سعيد مع أنهار حول رغبته في مساعدتها، تصل وداد وتتهم أنهار بأنها خطافة رجالة، وتصاعدت وتيرة التوتر، فسحب سعيد زوجته إلى الأسفل، وظلت وداد تلقي باتهامات غير لائقة بحق أنهار، ما دفع حرب للتدخل، ودخل في مشادة كلامية مع سعيد.

انتهت المشاجرة بقيام سعيد بتقبيل يد زوجته أمام الجميع، مؤكدًا رغبته في إنهاء الخلاف احترامًا لصحة حرب، لكنه في الوقت ذاته قام بطرد وداد من المنزل.

وفي مشهد لاحق، تحدث حرب مع والدته وشقيقاته وأميرة، مؤكدًا أنه لن يسمح بإهانة والدته مجددًا، كما أبدى انزعاجه من تصرفات شقيقته حنان مع زوجها يزن.

وتُختتم الحلقة بذهاب وداد إلى منزل والدها، لتتفاجأ بما فعله سعيد مع الأب، إذ تقدم بشكوى تسببت في صدور قرار إزالة لمنزل والدها، ما أدخلها في حالة من الصدمة.

تعرف على قصة مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

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