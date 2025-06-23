شوط أول سلبي بين بوتافوجو وأتلتيكو مدريد

تعادل فريق أتليتكو مدريد مع نظيره بوتافوجو، سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد بوتافوجو

تشكيل بوتافوجو ضد أتلتيكو مدريد

بوتافوجو البرازيلي يحقق فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان

وحقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025

وبهذا الفوز اقترب فريق بوتافوجو من التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية

وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1- بوتافوجو (6 نقاط)

2- باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3- أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4- سياتل ساوندرز (صفر)

يذكر أن النسخة الحالية من كأس العالم للأندية تقام للمرة الأولى بالنظام الجديد، بمشاركة 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16، على أن يقام النهائي يوم 13 يوليو المقبل على ملعب "ميتلايف" الشهير في ولاية نيوجيرسي.

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