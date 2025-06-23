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ثقافة وفنون

شذى حسون تكشف مدى علاقتها مع سعد لمجرد

شذي حسون، فيتو
شذي حسون، فيتو

أكدت الفنانة شذى حسون ، أن علاقتها جيدة بالمطرب المغربي سعد لمجرد، مشيرة إلى أنها على تواصل معه بشكل مستمر. 

وتلقت شذى حسون سؤالًا خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين عن اختيارها أن تتزوج من رجل مغربي أي عراقي، وردت قائلة:" إن مسألة الزواج لا يتعلق بالجنسية بل بالرجل المناسب الذي أقضي معه حياتي". 

حالة محمد رمضان في شوارع العرب

ومن ناحية أخرى، قالت الفنانة شذى حسون، في وقت سابق: إنها تحب الفنان محمد رمضان، وهما صديقين، كما أنه فنان ذكي، ويعتبر من أذكى الفنانين الذين قابلتهم في حياتها.

وأضافت "حسون"، في حوارها  مع بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "محمد رمضان أشطر ممثل موجود في العالم العربي، وشايفة إنه أشطر من أحمد العوضي الذي هو ممثل جيد، لكن محمد رمضان حالة".

وتابعت الفنانة: "آخر مسلسل لمحمد رمضان أحدث حالة في كل شوارع الوطن العربي، وبالنسبة إلى الأغاني، فهو مؤدي وأجاد تمثيل دور المغني بشطارة، وأصبح نجما".

 

وحول تفضيلها الغناء مع سعد لمجرد على محمد رمضان، قالت: "سعد لمجرد فنان مطرب، ويمكنه غناء أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وعندما تحدثت عن المفاضلة بينهما، كان ذلك في الإطار الفني الغنائي الطربي، وأؤكد بأني أحب الفنان محمد رمضان جدا، وتابعت مسلسل جعفر العمدة".

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شذي حسون في مهرجان موازين الفنانة شذى حسون حفل شذي حسون

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