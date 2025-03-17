صاحب مائدة الرحمن يرفض جائزة محمد رمضان ويطلب توزيعها على المحتاجين (فيديو)

رفض “عبده الجميل” صاحب مائدة الرحمن، الحصول على جائزة الفنان محمد رمضان المقدمة من خلال برنامج “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”.

محمد رمضان يحاول دفع مبلغ مالي لصاحب مائدة الرحمن

وحاول الفنان محمد رمضان، إقناع صاحب مائدة الرحمن بالحصول على الأموال والمساهمة به في إفطار الصائمين دون جدوى.

طلب صاحب مائدة الرحمن من محمد رمضان

وطلب “عبده الجميل” من محمد رمضان خلال برنامج “مدفع رمضان” توزيع الأموال على المستحقين، والدعاء والترحم على والده.

وعثر الفنان محمد رمضان، على شخص يدعى “رمضان” يخدم في مائدة الرحمن، والذي طلب الحصول على رحلة عمرة ليستجيب له الفنان على الفور، قائلا:"ربنا جعلني سببا في حصولك على العمرة".

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