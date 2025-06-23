انتهاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد وتأهب أمريكي في العراق

أكد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر قد انتهى، بعد ساعات من التصعيد الذي شهدته سماء الدوحة، حيث تم اعتراض عدد من المسيرات والصواريخ الإيرانية من قبل الدفاعات الجوية القطرية.

تأهب في العراق.. القوات الأمريكية تستعد لسيناريوهات متعددة

وفي تطور متزامن، قال مسؤول أمريكي: إن القوات الأمريكية في العراق دخلت حالة تأهب قصوى تحسبًا لهجمات إيرانية انتقامية أو عمليات عبر وكلاء إقليميين، في ظل ترقب لردود محتملة على الضربات الأمريكية الأخيرة في إيران.

رسائل إيرانية محدودة أم بداية تصعيد إقليمي؟

ورغم انتهاء الهجوم على قاعدة العديد، إلا أن المراقبين يحذرون من أن طهران قد تلجأ إلى تصعيد تدريجي أو هجمات غير مباشرة في مواقع أخرى، في إطار "معركة النفس الطويل" التي تعتمدها في مواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

البنتاجون: نراقب الوضع عن كثب

مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن الرد الإيراني كان متوقعًا، وأن التنسيق مستمر مع الحلفاء الإقليميين لتقييم الوضع الميداني وتعزيز الحماية حول القواعد والمنشآت الحيوية.

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