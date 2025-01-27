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الكرة النسائية، سيدات المقاولون العرب يحققن انتصارًا ساحقًا على بالم هيلز

سيدات المقاولون العرب
سيدات المقاولون العرب يحققن انتصارًا ساحقًا على بالم هيلز

الكرة النسائية، حقق فريق سيدات المقاولون العرب فوزًا كبيرًا على فريق بالم هيلز، حيث انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون بنتيجة 4-0 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

أهداف مباراة المقاولون وبالم هيلز


الهدف الأول والثاني: إسراء الفخراني
الهدف الثالث: هدي عبد اللطيف
الهدف الرابع: نوره محمد

وتأتي هذه النتيجة في إطار سلسلة انتصارات الفريق، الذي يقوده جهاز فني برئاسة  يسري عبد الغني، مع إشراف  مجدي مصطفى على جهاز الكرة النسائية. 

وتقود هبة رزق الفريق كمدير فني، ويضم الطاقم الفني أيضًا محمد زيادة كمدرب عام، وعمر شكر كمدرب لحراس المرمى، وأحمد صفا كمدير إداري، بالإضافة إلى الدكتورة رهف كأخصائي إصابات ملاعب.

 

وعلي صعيد آخر قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة بقيادة المحاسب سيد بخيت، تعديل مواعيد عدد من مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية الموسم الجاري بسبب معسكر المنتخب الأول للكرة النسائية استعدادا لمواجهتي رواندا.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تعيين  أحمد رمضان مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول للكرة النسائية يعاونه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت ٢٠ سنة.

 

فيما أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره المصري، بموعد مباراة الذهاب بين روندا ومصر، في الدور التمهيدي الأول من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026 المقرر إقامتها في دولة المغرب.

 

 

 

 


 

وعقد أحمد رمضان المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول للسيدات اجتماعا مع جهازه المعاون بمركز المنتخبات الوطنية لوضع برنامج المرحلة المقبلة ودراسة أوضاع الفريق في إطار الاستعداد لمباراتى رواندا بتصفيات الأمم الأفريقية يوم 21 فبراير المقبل بكيجالى بينما تقام مباراة العودة بستاد هيئة قناة السويس في السادسة مساء 25 من الشهر  نفسه 


وأكد المدير الفني أن برنامج إعداد الفريق سيتخلله معسكر بالقاهرة لتحقيق التجانس بين اللاعبات اللاتي سيقع عليهن الاختيار ورفع الكفاءة الفنية لهن.

 

 

 

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