الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران: استخدمنا نفس عدد القنابل التي هاجمت بها أمريكا مواقعنا النووية

الضربة الإيرانية
الضربة الإيرانية ضد قاعدة العديد بقطر، فيتو

نقلت قناة CNBC Arabia، نقلا عن أعلى هيئة أمنية في إيران تعليقًا على الهجمة على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، إن طهران استخدمت نفس عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
 

ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأمريكية

من جانبه أكد الحرس الثوري الإيراني أنه بعد العدوان الأمريكي على منشآتنا النووية وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأمريكية في قطر.


رسالة الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة

وتابع الحرس الثوري في بيانه أن رسالتنا إلى البيت الأبيض وحلفائه واضحة، وهي أن إيران "لن تترك أي اعتداء على سيادتها وأرضها دون رد.

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