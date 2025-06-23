جامعة 6 أكتوبر تبحث تعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال بالتعاون مع جمعية المستثمرين

نظّمت جامعة 6 أكتوبر مؤتمرًا متخصصًا بالتعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بعنوان "ريادة الأعمال نحو مستقبل مشرق".

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

جاء ذلك في إطار اهتمام جامعة 6 أكتوبر بالتوجهات الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وريادة الأعمال، وسعي الدولة لتمكين الشباب وبناء اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة، وتحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس الجامعة، والدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والدكتور ياسر دكروري، نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر للدراسات العليا والبحوث.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

شهد المؤتمر حضورًا من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات المختلفة بالجامعة، ورواد الأعمال، والطلاب المهتمين بمجال ريادة الأعمال.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

وألقى الكلمة الافتتاحية كل من الدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس جامعة 6 أكتوبر، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، والدكتورة وفاء محمد الرشيدي، المدير التنفيذي لنوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

وأشاد المتحدثون بدور الجامعة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدين أهمية التعاون بين الجامعات والمجتمع الأكاديمي والصناعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم رواد الأعمال الشباب في مصر.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد المعرفي

وتناول المؤتمر دور الابتكار المؤسسي وريادة الأعمال في التحول نحو الجامعة الريادية ودعم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والفرص في ريادة الأعمال داخل السوق المصري، مثل نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى الأسواق، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في هذا القطاع.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

حضر المؤتمر الدكتور وائل الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وعبير عصام، رئيس الاتحاد الإقليمي لجمعيات الجيزة، والمهندس أسامة العرقوسي، والمهندس مصطفى عبيد، أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين، ومصطفى التوني، أمين عام جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، واللواء حسام الشهاوي، المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المستثمرين في مصر، والمهندس محمد نجم عبد الرسول، رئيس جمعية الملابس والجلود التابعة للجمعية.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

وتضمن المؤتمر ورش عمل توعوية متخصصة تسهم في بناء جيل جديد قادر على قيادة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

استراتيجيات تأسيس الشركات الناشئة

وتناولت الورش موضوعات مثل استراتيجيات تأسيس الشركات الناشئة، وطرق التمويل، وأهمية التكنولوجيا في تحقيق الابتكار، إلى جانب تكريم عدد من المشاريع الطلابية المتميزة التي قدمت حلولًا مبتكرة لمشكلات اقتصادية واجتماعية.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

وفي ختام المؤتمر، أكد الحضور أهمية المبادرات التي تقدمها جامعة 6 أكتوبر في دعم بيئة ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للطلاب لتطوير مشاريعهم وتحقيق النجاح في هذا المجال.

فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر

كما أشاد الحضور بالتنظيم المتميز للمؤتمر، الذي نظمه نادي ريادة الأعمال بجامعة 6 أكتوبر تحت إشراف الدكتورة لينا جميل عبد الحافظ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة والمدير التنفيذى لنادى ريادة الأعمال بالجامعة، وتنسيق شيماء أحمد يوسف، مدير إدارة العلاقات العامة بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر.

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