جامعة 6 أكتوبر تحقق المركز العاشر محليا في تصنيف THE-Impact Ranking 2025

حققت جامعة 6 أكتوبر مركزًا مرموقًا في الشريحة العالمية بين 401-600، وفق تصنيف THE-Impact Ranking 2025.

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في التقدم الاجتماعي والبيئي على مستوى العالم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان العزيزي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر دكروري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جامعة 6 أكتوبر تحتل المركز العاشر محليا

وجاءت جامعة 6 أكتوبر في المركز العاشر على المستوى المحلي، في حين تواصل جامعات مصر الأخرى أيضًا تعزيز مكانتها، حيث ظهرت 51 جامعة مصرية في التصنيف.

يُذكر ان تصنيف THE Impact Rankings 2025 هو تصنيف عالمي فريد من نوعه، حيث يقيم الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويعكس التزام الجامعة في مجموعة من المجالات مثل التعليم، البحث، المساهمة المجتمعية، والحفاظ على البيئة.

ويُعد هذا التصنيف مرجعًا مهمًا لقياس تأثير الجامعات في مجالات مثل التعليم، البحث، الشراكات المجتمعية، والاستدامة البيئية.

التعليم العالي تعلن إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية 2025–2026

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء، إدراج 27 جامعة مصرية في نتائج تصنيف "U.S. News & World Report" والصادر عن مؤسسة Clarivate العالمية، لأفضل الجامعات للعام الأكاديمي 2025–2026.

وأكدت الوزارة أن عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف ارتفع من 19 جامعة في نسخة التصنيف عام 2023 إلى 27 جامعة في تصنيف 2025، كما زاد عدد الجامعات المدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم من 16 إلى 22 جامعة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيف 100+ مركز نحو الأفضل، وهو ما يعكس التحسن الملموس في جودة الأداء البحثي والتعليمي للمؤسسات الأكاديمية المصرية.



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