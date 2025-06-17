أكاديمية البحث العلمي تعلن عن وظائف للعمل بمعهد بالنمسا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة: Global Engagement and Science Diplomacy Lead.

وذلك للعمل بمقر المعهد في النمسا، بعقد مبدئي بدوام كامل لمدة عام، مع إمكانية التجديد بناءً على الأداء واحتياجات المعهد.

الشروط الأساسية للترشح:

* الحصول على درجة متقدمة في أحد التخصصات ذات الصلة مثل: العلاقات الدولية، سياسة العلوم، أو الشؤون العامة، مع القدرة على دعم الجهود العلمية والمشاركة السياسية.



* امتلاك خبرة واسعة في مجالات الدبلوماسية العلمية الدولية والعمل مع كبار المسؤولين والمؤسسات متعددة الأطراف.

* القدرة المؤكدة على بناء شراكات دولية قوية ومستدامة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومراكز الأبحاث.





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