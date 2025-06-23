القصف الإسرائيلي يستهدف سجن النساء في طهران

انهارت جدران سجن النساء في إيفين بـ طهران إثر القصف الإسرائيلي، وتسعى مجموعة من عائلات السجناء السياسيين وسكان محليين للوصول إلى السجن.

رئيس الأركان الإيراني: انتهاك حرمة بلادنا لن يمر دون رد وهجماتنا ستؤدي لتدمير الكيان الصهيوني

في تصريحات شديدة اللهجة، أكد اللواء عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أن "انتهاك حرمة بلادنا لن يبقى بلا رد"، مشددًا على أن إيران سترد بشكل "حاسم وقاطع" على أي اعتداء تتعرض له.

ووصف موسوي تصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها "نابعة من اليأس ومحاولة يائسة لإنقاذ وكيله في المنطقة، وهو الكيان الإسرائيلي"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الأركان الإيراني أن طهران لن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات من أي عدو، مؤكدًا أن الهجمات الإيرانية المقبلة "ستؤدي إلى تدمير الكيان الصهيوني".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد تصعيدًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط تزايد التوترات العسكرية والتهديدات المتبادلة في أكثر من ساحة إقليمية.

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