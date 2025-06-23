محافظ الدقهلية يستقبل وفد مطرانية الأقباط بميت غمر في لقاء تعزيز أواصر التواصل والمحبة

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفدًا من مطرانية الأقباط بميت غمر، يترأسه نيافة الأنبا صليب مطران ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وتوابعها، في لقاء تسوده روح المحبة والتآخي، وذلك في إطار التواصل المجتمعي المثمر وتعزيز أواصر العلاقات الطيبة بين أبناء الوطن الواحد.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بهذا التواصل الذي يعكس عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية ستظل دائمًا نموذجًا للتآخي والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، وأشار إلى أن مصر، عبر تاريخها العريق، كانت ولا تزال أرضًا للمحبة والسلام، وأن هذه الروح الوطنية التي يتميز بها المصريون هي الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتحقيق التقدم والتنمية.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وتقديرهم للجهود المبذولة والملموسة التي يقوم بها محافظ الدقهلية، مؤكدين حرصهم على استمرار هذا التواصل البناء، وتمنوا لمحافظ الدقهلية دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

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