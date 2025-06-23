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محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف

صكوك لحوم الأوقاف،
صكوك لحوم الأوقاف، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استلام دفعه جديدة من لحوم صكوك الأوقاف "صكوك الإطعام" بإجمالي 2 طن لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأوقاف

وأشار إلي أن اجمالي ما تم توزيعه من لحوم خلال عام يبلغ 16 طن تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والأوقاف، بحضور الدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأكد أن يتم ايصال حصة اللحوم إلى مستحقيها بكل عزه وكرامة في منازلهم، وعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

بيان بتوزيع لحوم صكوك الأوقاف في الدقهلية 

وأوضح المحافظ أن الكمية الواردة سيتم توزيعها كما يلي: 400 كيلو بمركز ومدينة منية النصر، و400 كيلو بمركز ومدينة دكرنس، و400 كيلو بمركز ومدينة المنصورة، و300 كيلو بمدينة بني عبيد، و300 كيلو بمركز ومدينة أجا، 200 مركز ميت سلسيل، وذلك من خلال الإدارات الاجتماعية ووحداتها التابعة.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذًا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع  الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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