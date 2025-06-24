لعشاق المانجو، ملكة الفواكه الصيفية تستعد لذروة الموسم.. شعبة الفاكهة: الأسعار في متناول الجميع.. تبدأ من 15 جنيهًا بسوق الجملة.. والأغلى بـ 110 جنيهات

أسعار المانجو اليوم، تُعد المانجو من أكثر الفواكه التي لها عشاق؛ حتى أن عشاقها أطلقوا عليها لقب ملكة الفواكه الصيفية، إذ ينتظر عشاق المانجو بداية موسمها، الذي يقام لها احتفالات خاصة في بعض الدول مثل الهند.

إقامة مهرجان المانجو بهدف تنشيط السياحة

وفي مصر أيضًا؛ تقام المهرجانات احتفالًا بموسم المانجو، مثل مهرجان المانجو في الإسماعيلية والأقصر، وهذه الاحتفالات تقام بهدف تنشيط السياحة في هذه المحافظات.

فمتى يبدأ موسم المانجو في مصر، ومتى تودع ملكة الفواكهة الصيفية الأسواق؟

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

موسم المانجو بدأ في شهر يونيه

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه يتم طرح المانجو في الأسواق إيذانًا ببدء الموسم مع نهاية شهر مايو وبداية يونيو من كل عام.

تبدأ ذروة موسم المانجو في شهر يوليو

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أن ذروة موسم المانجو من كل عام تكون مع بداية شهر يوليو، حيث تبدأ جميع المحافظات الشهيرة في إنتاج المانجو وعلى رأسها الإسماعيلية في طرح إنتاجيتها.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

أشهر المحافظات إنتاجًا للمانجو في مصر

وأوضح أن من أشهر المحافظات إنتاجًا للمانجو في مصر؛ محافظة الإسماعيلية والأقصر، فضلًا عن محافظة البحيرة والشرقية والفيوم، إضافة إلى بعض محافظات الصعيد.

ملكة الفواكه الصيفية تودع الأسواق في منتصف نوفمبر

وتابع: بينما تودع ملكة الفواكه الصيفية الأسواق المصرية مع نهاية شهر أكتوبر من كل عام، أو على الأكثر في منتصف نوفمبر من كل عام.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

الكيت والكنت آخر الأصناف التي تودع الأسواق

وأشار إلى أن خلال الثلاث شهور بداية من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام، تطرح جميع أصناف المانجو، ثم تبدأ بعض الأصناف في توديع الأسواق، وصولًا إلى أخر أصناف المانجو التي تودع الأسواق وهما الكيت والكنت.

طرح 16 صنفًا من المانجو في سوق العبور للجملة

وقال حاتم النجيب إن حتى الآن تم طرح 16 صنفًا من المانجو في سوق العبور للجملة، هم: العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة.

أسعار المانجو تبدأ من 15 جنيهًا في سوق العبور

وأضاف أن سعر المانجو في سوق العبور للجملة يتراوح من 15 جنيهًا وحتى 110 جنيهات، حسب النوع.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور وأسواق التجزئة، فضلًا عن المحال التجارية والسلاسل الغذائية، وتشمل عدة أنواع هي: المبروكة، العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة؛ في السطور الآتية:

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو البلدي في أسواق التجزئة

البداية مع أسعار المانجو البلدي في أسواق التجزئة؛ وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو مانجو بلدي نحو 41.8 جنيه، لتتراوح أسعار كيلو المانجو بلدي بين 20 و60 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

فيما يخص أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ فجاءت كالأتي:

تراوح سعر مانجو صديقة من 46 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو زبدية من 46 جنيهًا إلى 50 جنيهًا. بلغ سعر كيلو المانجو عويسي نحو 73 جنيهًا. بلغ سعر المانجو مبروكة نحو 72 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر مانجو جوليك نحو 50 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر المانجو تومي نحو 84 جنيهًا للكيلو. بلغ سعر كيلو المانجو كيت نحو 68 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور

وعن أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي:

تراوحت أسعار المانجو عويس من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا. تراوح سعر المانجو زبدية بين 20 و35 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و110 جنيهات.

تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 15 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المانجو جولك بين 15 و35 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و25 جنيهًا للكيلو. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 30 و35 جنيهًا. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و35 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.