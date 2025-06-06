شعبة الخضراوات والفاكهة تكشف بشرى سارة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى

يفضل المواطنون خلال أيام عيد الأضحى المبارك، شراء الفاكهة والخضراوات الطازجة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم إمكانية بعض الأسر شراء احتياجاتها من الخضار والفاكهة وتخزينها لأيام العيد، فما هي خطة شعبة الخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد؟

محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام العيد

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن محلات الخضار والفاكهة ستعمل على مدار أيام عيد الأضحى، وحتى الأسواق الكبرى، فعيد الأضحى من المواسم الهامة لاستهلاك أنواع الطعام ومنها الخضراوات والفاكهة.

الخضار والفاكهة

بروتوكول بين الشعبة والسلاسل الغذائية لتلبية الاحتياجات في العيد

وأضاف «النجيب» لـ «فيتو» أنه لضمان توفير الخضراوات والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحى، وقعت الشعبة بروتوكول تعاون مع عدد من السلاسل الغذائية قبل العيد بثلاثة أيام، يهدف إلى ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال العيد.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة

لا يوجد إجازة إغلاق لمحلات الخضار والفاكهة على مدار العام

وأشار إلى أنه لا يوجد إجازة إغلاق لمحلات الخضار والفاكهة على مدار العام، بل يحصل العاملون على إجازة بالتناوب فيما بينهم بنظام «الشيفتات» لضمان عدم إغلاق المحال خلال أيام العيد، وضمان أن يحصل العاملين على وقت كاف للإحتفال مع أسرهم أيضًا.

الخضار والفاكهة

ضمان استمرارية العمل لعدم التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين

وتابع: أن بذلك نضمن استمرارية العمل دون الإخلال بحقوق العاملين، أو التقصير في تقديم الخدمات للمواطنين، فعيد الأضحى هو عيد «أكل وشرب» أي يهتم المواطنين بشراء احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة وباقي الأطعمة، وتفضل الأسر التجمعات والاحتفال وإعداد الطعام الشهي خلاله، وإقامة «العزائم».

الخضار والفاكهة

شراء الفاكهة الصيفية الطازجة هو الخيار الأفضل للمواطنين

وقال حاتم النجيب أن أيضًا المواطنين يفضلون شراء الفاكهة الطازجة خلال أيام العيد، سواء لاحتياجاتهم في المنزل، أو حتى شرائها هدية عند زيارة الأقارب والأهل للتهنئة بالعيد، وخاصة عندما يحل العيد في فترة الصيف يكون الإقبال على شراء الفاكهة الصيفية الطازجة هو الخيار الأفضل للمواطنين.

الخضار والفاكهة

جميع أصناف الخضراوات والفاكهة متوفرة في السوق المحلي

وتابع: أن جميع أصناف الخضراوات والفاكهة متوفرة في السوق المحلي دون نقص أو شحية، وهناك حالة من الانخفاضات في أسعار الفاكهة بدأت في بعض الأصناف مثل البطيخ والعنب والشمام والكانتلوب بانخفاضات ملحوظة، وأيضًا المشمش والبرقوق.

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