الخميس 19 يونيو 2025
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اقتصاد

انخفاض 7 أصناف، أسعار المانجو اليوم الخميس في سوق العبور

سعر المانجو اليوم
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم، سجلت أسعار المانجو اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، تباينًا ملحوظًا في سوق العبور لجملة الفاكهة والخضراوات، وتصل لـ 16 صنفًا مطروحة في سوق الجملة، وانخفضت أسعار المانجو لـ 7 أصناف رئيسية. 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار المانجو في سوق العبور، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، وتشمل عدة أنواع هي: العويس، الهندي، التيمور، الزبدية، البلدي، ألفونس، الفص، الصديقة، الجولك، السكري، التومي، فجر كلان، النعومي، سنارة، بيض العجل، دبشة؛  في السطور الآتية: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوحت أسعار المانجو عويس من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر كيلو المانجو اليوم في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 35 جنيهًا.
  2. تراوح سعر المانجو زبدية بين 18  و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و20 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

سعر المانجو اليوم في سوق العبور اليوم

وعن باقي أسعار المانجو في سوق العبور اليوم، فجاءت كالآتي: 

<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

  1. تراوحت أسعار كيلو المانجو الفص بين 70 و100 جنيه.
  2. تراوح سعر مانجو دبشة بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 15 و35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 15 جنيها عن سعرها السابق.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوحت أسعار كيلو المانجو السكري بين 20 و40 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
<strong>سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو</strong>
سعر المانجو اليوم في سوق العبور، فيتو

أسعار كيلو المانجو في سوق العبور للجملة

  1. تراوح سعر المانجو سنارة بين 15 و25 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو تومي بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار كيلو المانجو فجر كلان بين 25 و35 جنيهًا.
  4. تراوحت أسعار كيلو المانجو النعومي بين 30 و35 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

 

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