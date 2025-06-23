السيطرة علي حريق بأحد المطاعم في دكرنس بالدقهلية

سيطرت قوات الحماية المدينة علي حريق نشب بأحد المطاعم بمدينة دكرنس، وتحديدا في منطقة كوبري أبو صينة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمدينة دكرنس، وتحديدا في منطقة كوبري أبو صينة.

علي الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وقوة من مركز شرطة دكرنس الي موقع الحريق للسيطرة عليه قبل تفاقمه.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة علي الحريق، وتبين أن الحريق لم ينجم عنه خسائر في الأرواح والخسائر مادية فقط.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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