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حوادث

تحقيقات النيابة تكشف ملابسات نشوب حريق محدود بأحد معامل جامعة عين شمس

تحقيقات
تحقيقات

كشفت تحقيقات نيابة الوايلي ملابسات حريق نشب داخل أحد المعامل التابعة لجامعة عين شمس، مؤكدة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران وانتدبت النيابة المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المعامل التابعة لجامعة عين شمس بدائرة قسم شرطة الوايلي، ومحاصرته قبل امتداده إلى باقي المباني المجاورة بالجامعة.

علي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من قبل قوات أمن القاهرة عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق الذي  أثار حالة من الذعر بين العاملين والطلاب المتواجدين في محيط الحادث.

وبالفحص تبين إصابة طالب باختناق، وتم إسعافه بموقع الحادث عبر سيارات الإسعاف التي كانت متواجدة بمحيط الحادث.

تواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد ليتمكن فريق من المعمل الجنائي بالمديرية بالفحص والمعاينه لموقع الحادث  للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة الوايلي الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة جامعة عين شمس

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