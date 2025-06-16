محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بمخابز دكرنس ومنية النصر

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في جولة صباحية مفاجئة اليوم الإثنين، عددا من المخابز البلدي بمركزي دكرنس ومنية النصر، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخبز في التجاوز أو التلاعب في الوزن أو تجميع البطاقات أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات.

محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة على المخابز بمركزي دكرنس ومنية النصر ويضبط مخالفات

وخلال تفقد محافظ الدقهلية أفران بقري دكرنس بقريتي ديمشلت والقباب الكبرى تبين وجود نقص في وزن رغيف الخبز، وعلى الفور كلف مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بتطبيق أقصى غرامة مالية مع عدم إغلاق المخبز، حرصا على مصالح المواطنين في توفير الخبز، وشدد على ضرورة الالتزام بوزن الرغيف.

عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين

كذلك تفقد محافظ الدقهلية عدد من المخابز بقرى، ميت ضافر، وتبين التزامها بالوزن والمواصفات، بينما تبين عدم المطابقة لمواصفات الرغيف في مخبزين آخرين، وأشار المحافظ إلى وجود عقوبات رادعة في حالة تجميع بطاقات التموين، أو وجود نقص في وزن الرغيف.

تكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز

والتقى محافظ الدقهلية، بالمواطنين أمام المخابز واستمع إليهم، وكلف بتكثيف الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومضاعفة الغرامة المالية على المخالفين في حالة تكرار المخالفات، وأكد أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المقررة لهم، ولن يتسامح مع أي فرن يتلاعب بقوت المواطنين.

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