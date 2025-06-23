المشدد 6 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية وتقليد الشهادات الجامعية في منطقة المعصرة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة معلومات تفيد قيام ٣ عاطلين بتزوير المحررات الرسمية وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية – تخصصوا في تزوير المحررات الرسمية متخذين من مسكن أحدهم مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعثر بحوزة المتهمين على عدد من التوكيلات الرسمية فارغة وأختام مقلدة لشعار الجمهورية وهاتف محمول ومبلغ مالى جهاز كمبيوتر بمشتملاته طباعة).

واعترفوا بقيامهم بتزوير الشهادات الجامعية والمحررات الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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