الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها في النصب بدائرة قسم شرطة السلام إلى جلسة 28 يونيو الجاري.


وكشفت التحقيقات أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات.
 

تزوير تراخيص السيارات

وأضافت التحقيقات أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.


عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام السلام النيابة العامة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في السلام

اليوم، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات في السلام

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2025

نظر جلسة معارضة زوجة حسام حسن على حكم الحبس 15 يوليو

سيدة تقتل 3 من أطفالها خنقًا في الشروق

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

ظهرت الآن على فيتو، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس

أسئلة النحو بامتحان اللغة العربية تثير غضب طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية (فيديو)

التحريات تكشف أعمار 3 أطفال قتلتهم والدتهم بالشروق

خدمات

المزيد

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 22-6-2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية