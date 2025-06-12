الخميس 12 يونيو 2025
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حوادث

الحبس 6 أشهر لعاطل بتهمة تزوير توكيل في المقطم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس 6 أشهر لاتهامه بتزوير محرر رسمي خاص بصرف تعويض ناتج عن إزالة محل بالمقطم.

وكشفت تحقيقات  النيابة العامة أن المتهم بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل ونسبه زورا إلى مكتب توثيق السيدة زينب وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اتفق مع المجهول على اصطناع التوكيل على غرار نظائره الصحيحة التي تصدر عن تلك الجهة وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها به وذيلها ببصمة خاتم مقلدة على نظيرتها الصحيحة فتمكن بذلك من صرف التعويض المقرر عن إزالة محل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد بواسطة المجهول خاتم شعار الجمهورية الخاص بإحدى المصالح الحكومية هو خاتم مكتب توثيق السيدة زينب بطريق الاصطناع على غرار نظيره الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحرر المزور مع علمه بتقليده.

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