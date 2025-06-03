محافظ دمياط يتفقد مشروعات الصرف الصحي للتجمعات القروية

ضمن مشروعات البنك الدولي والآسيوي..

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية موسعة لمتابعة مشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية SRSSP، والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي، وذلك بعدد من قرى المحافظة، في إطار متابعته للمشروعات القومية لتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية.

حضور قيادات محلية ومرافقين بالجولة

شارك في الجولة المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والأستاذ سمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، والأستاذ محمد محجوب، رئيس مركز ومدينة فارسكور، والأستاذة سوزان عثمان، رئيس مدينة الروضة.

محطة رفع غراب بفارسكور.. تخدم 6 آلاف نسمة

بدأت الجولة بتفقد محطة رفع صرف صحي غراب التابعة لمركز فارسكور، والتي تأتي بطاقة تصميمية تبلغ 744 م³/يوم، وتضم شبكة انحدار بطول 7.7 كم وخط طرد بطول 887 متر، بتكلفة إجمالية بلغت 44.3 مليون جنيه. وتخدم المحطة نحو 6762 مواطنًا، وقد تم ربطها بمحطة المعالجة الرئيسية بمدينة الروضة.

محطة السلخانة بالروضة.. طاقة أكبر وخدمة لـ11 ألف نسمة

واصل المحافظ جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي السلخانة بمدينة الروضة، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 1603 م³/يوم، وتضم شبكة انحدار بطول 12.4 كم وخط طرد بطول 1 كم، وتخدم نحو 11,492 نسمة. بلغت تكلفة تنفيذ المشروع 67 مليون جنيه، وتم ربط المحطة بمحطة معالجة الروضة.

محافظ دمياط يتابع مشروعات الصرف الصحي

مشروعات الغوابين والخليفية.. بنية تحتية قوية للتوسع المستقبلي

كما تفقد الدكتور الشهابي محطة رفع صرف صحي الغوابين التابعة لفارسكور، والتي تم تنفيذها بطاقة تصميمية 1096 م³/يوم، وتخدم حوالي 9968 نسمة. تشمل المحطة خط طرد بطول 9.3 كم وخط انحدار بطول 1.1 كم، وتم ربطها بمحطة معالجة أولاد خلف.

كما شملت الجولة تفقد محطة الخليفية بمركز دمياط، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 791 م³/يوم، وتخدم نحو 7187 نسمة، من خلال شبكة انحدار بطول 6 كم وخط طرد بطول 3.5 كم، بتكلفة بلغت نحو 60.7 مليون جنيه. وقد تم ربطها أيضًا بمحطة أولاد خلف بفارسكور.

محطة معالجة أولاد خلف.. 26 عاما من الخدمة والتحديث المستمر

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي أولاد خلف بمدينة فارسكور، والتي تم إنشاؤها منذ 26 عامًا وتعمل بنظام المعالجة الثنائية، بطاقة تصميمية تبلغ 21 ألف م³/يوم. وقد حصلت المحطة على شهادة TSM لمأمونية التشغيل والصيانة.

تخدم المحطة مدينة فارسكور وعددًا من القرى المجاورة، منها أولاد خلف، كفر الغوابين، الخليفية، السالمية، النجارين، وأولاد حمام. كما تابع المحافظ خطط الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.

إشادة المحافظ بجهود التنفيذ واستيعاب الزيادة السكانية

وأعرب الدكتور الشهابي عن إعجابه بالمستوى التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تغطية التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، كما أشاد بتخطيطها الفني الذي يضمن استيعاب التوسعات السكانية حتى عام 2057، ما يعكس رؤية مستقبلية واضحة في البنية التحتية للقطاع.

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