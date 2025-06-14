محافظ دمياط يتفقد سير العمل بمستشفى عزبة البرج

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة تفقدية شملت مستشفى عزبة البرج المركزي، وذلك برفقة الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة، وعبد الخالق فرج، رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، والدكتور محمد فتحي، مدير المستشفى، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية للخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد شامل للأقسام الحيوية

شملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والحضّانات، حيث اطمأن المحافظ على جاهزية الأجهزة وتوفر المستلزمات الطبية والأدوية، وعلى جودة الخدمة المقدمة للمرضى. كما حرص على التواصل المباشر مع المرضى والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور الشهابي خلال الزيارة، أن المحافظة مستمرة في دعم المنظومة الصحية بكافة وحداتها، تحقيقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات الطبية، لا سيما في المدن والمراكز البعيدة.

محافظ دمياط، في جولة تفقدية مستشفى عزبة البرج المركزي

زيارة إنسانية للمصابة "آلاء التلباني"

وفي لفتة إنسانية، زار المحافظ أيضا المصابة "آلاء التلباني"، التي تعرضت لحادث سقوط جزء خرساني أثناء سيرها بميدان سرور بمدينة دمياط. واطمأن على حالتها الصحية داخل المستشفى، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحين تماثلها للشفاء، متمنيًا لها الشفاء العاجل، ومؤكدا أن المحافظة لن تتوانى في متابعة حالتها وتقديم الدعم الكامل لها.

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