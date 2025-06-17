محافظ دمياط يتابع موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الحيوية، أبرزها مشروعات الصرف الصحي ومشروع مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، بحضور مسؤولي شركة المقاولون العرب، وممثلي الجهات المعنية.

صرف صحي شط جريبة... تشغيل جزئي نهاية الشهر

استهل المحافظ الاجتماع بمناقشة مستجدات التنفيذ بمشروع صرف صحي شط جريبة، حيث استعرض خطة العمل للفترة الحالية والمقبلة. وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة وتجاوز أية معوقات تعطل سير العمل، مشددا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتشغيل المرحلة الأولى بنهاية الشهر الجاري، والانتهاء من كامل المشروع في المواعيد المحددة.

توسعات مرتقبة في مناطق غير مخدومة

وفي السياق ذاته، ناقش المحافظ خطة استكمال مشروع الصرف الصحي لتغطية المنطقة بالكامل، موجها بدراسة إمكانية تنفيذ حل مؤقت للمناطق غير المخدومة لحين تنفيذ المخطط الكامل، حرصًا على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.



قرى مركز فارسكور تحت المجهر

كما اطلع الدكتور الشهابي على موقف محطات الصرف الصحي بقرى الغوابين والعطوي والطرحة التابعة لمركز فارسكور، وناقش الموقف التنفيذي من حيث الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وخطوط الشبكات، مؤكدًا ضرورة الإسراع في تنفيذ ما تبقى من أعمال طبقا للخطط الزمنية المحددة.

تسريع إنجاز مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان

وفي ملف آخر، بحث المحافظ آخر مستجدات مشروع مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب. وناقش الموقف التنفيذي لمنظومة الحماية المدنية والمعوقات التي تعرقل التنفيذ، ووجه بالتنسيق العاجل مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة لتجاوز العقبات واستكمال المشروع.

وتبلغ مساحة المستشفى 17,250 متر مربع، وتضم 6 مبانٍ رئيسية بسعة 270 سريرًا، تشمل مباني للعيادات الخارجية، الاستقبال، الصيدلية، الخدمات العلاجية والتأهيلية، سكن الأطباء، صالة جيم، صالة علاج طبيعي، بالإضافة إلى مناطق خضراء وملاعب وبرجولات.

تعزيز مياه الشرب في رأس البر

واختتم المحافظ الاجتماع بمتابعة موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خط المياه الناقل، والذي يستهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب لمدينة رأس البر، مؤكدا أهمية الانتهاء من المشروع لدعم البنية التحتية للمدينة.





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