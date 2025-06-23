استمرار عمل منفذ صرف الألبان وفحص المقبلين على الزواج خلال رأس السنة الهجرية بالقليوبية

وجّه الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بـالقليوبية، باستمرار العمل في عدد من المنافذ خلال عطلة رأس السنة الهجرية، يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك لضمان تيسير حصول المواطنين على الخدمات دون انقطاع، تأتي الخطوة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين خلال الإجازات الرسمية.

استمرار العمل بمنفذ صرف الألبان الصناعية وفحص المقبلين على الزواج خلال رأس السنة الهجرية بالقليوبية

وأشار بيان صادر عن مديرية الصحة بـالقليوبية إلى أنه بإشراف مباشر من الدكتورة آية السيد حسين، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، تم تحديد المنافذ التي ستواصل تقديم خدماتها في هذا اليوم، وهي:

مركز طب الأسرة بسندبيس – بالقناطر الخيرية: لصرف الألبان الصناعية للأطفال المستحقين.

المركز الطبي بمدينة كفر شكر: لفحص المقبلين على الزواج.



وأكدت الدكتورة آية حسين أن الفرق الطبية والإدارية في تلك المنافذ قد تم تجهيزها بشكل كامل لضمان تقديم الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة، مع الالتزام بكافة معايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية.

وأضافت أن هذه التوجيهات تأتي في إطار خطة المديرية لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية الأساسية، خاصة مع زيادة الإقبال على فحوصات ما قبل الزواج خلال موسم الصيف.

ودعت مديرية الصحة بالقليوبية المواطنين للاستفادة من هذه الخدمات والتوجه إلى المنافذ المحددة خلال العطلة، متمنية للجميع الصحة والسلامة.

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