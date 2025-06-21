مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشارك في "مهمة قنصلية" بتقديم خدمات واستشارات للجالية المصرية

شارك مكتب التمثيل العمالي برئاسة محمد عليان، بالمنطقة الشرقية بالخبر، والتي تبعد عن الرياض ما يقرب من 500 كيلو، في تقديم الخدمات والاستشارات العمالية للمصريين ومن بينها "اعتماد العقود لأول مرة - اعتماد خطابات التعريف لتجديد الإجازات للمواطنين - اعتماد خطابات التعريف بالراتب - خطابات التعريف لتعديل المهنة-وتجديد تصريح العمل - خطابات التواجد- تلقي الشكاوي العمالية - الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بشؤون العمل والعمال".

كما قام المكتب خلال المهمة القنصلية بتعريف أبناء الجالية بالحقوق والواجبات طبقا لنظام العمل. وتعريفهم بالدور الذي يقوم به المكتب والخدمات المقدمة منه، وطريقة تلقي الاستفسارات والرد عليها.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالتواصل المستمر بين مكاتب التمثيل العمالي، والعمال المصريين بالخارج، وتزامنًا مع قيام القنصلية المصرية في الرياض بمهمة قنصلية للجالية المصرية المتواجدة بالمنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية في “الدمام-والخبر-والاحساء- والجبيل -وراس تنورة - والبقيق- والخفجي- والقطيف”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.