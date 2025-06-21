السبت 21 يونيو 2025
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أخبار مصر

مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشارك في "مهمة قنصلية" بتقديم خدمات واستشارات للجالية المصرية

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

شارك مكتب التمثيل العمالي برئاسة محمد عليان، بالمنطقة الشرقية بالخبر، والتي تبعد عن الرياض ما يقرب من 500 كيلو، في تقديم الخدمات والاستشارات العمالية للمصريين ومن بينها "اعتماد العقود لأول مرة - اعتماد خطابات التعريف لتجديد الإجازات للمواطنين - اعتماد خطابات التعريف بالراتب -  خطابات التعريف لتعديل المهنة-وتجديد تصريح العمل  - خطابات التواجد- تلقي الشكاوي العمالية - الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بشؤون العمل والعمال".

 

كما قام المكتب خلال المهمة القنصلية بتعريف أبناء الجالية بالحقوق والواجبات طبقا لنظام العمل. وتعريفهم بالدور الذي يقوم به المكتب والخدمات المقدمة منه، وطريقة تلقي الاستفسارات والرد عليها.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالتواصل المستمر بين مكاتب التمثيل العمالي، والعمال المصريين بالخارج، وتزامنًا مع قيام القنصلية المصرية في الرياض بمهمة قنصلية للجالية المصرية المتواجدة بالمنطقة الشرقية للملكة العربية السعودية في “الدمام-والخبر-والاحساء- والجبيل -وراس تنورة - والبقيق- والخفجي- والقطيف”.

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