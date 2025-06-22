الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يُكافئ موظفا أعاد مبلغا ماليا قام بتحويله عن طريق الخطأ

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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قام وزير العمل محمد جبران،اليوم الأحد،باستقبال محمد الجندي باحث أول تدريب مهني، بالوزارة، لمكافأته على أمانته ،وقيامه بإعادة  مبلغ تم إرساله إليه "فودافون كاش"، بطريق الخطأ من جانب أحد المواطنين الذي كان في أشد الحاجة إلى هذا المبلغ.

 

وقال محمد جبران وزير العمل  أن هذا التصرف من موظف الوزارة يستحق التقدير والتكريم والإشادة وتخصيص مكافأة،ليكون نموذجًا يُحتذى به وسط زملائه 

 

يأتي ذلك في إطار تكريم وتشجيع الموظفين أصحاب الأمانة والنزاهة في عملهم.

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