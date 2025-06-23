"عبد الغفار" يكرم وكيل صحة الدقهلية لجهود المديرية في حملة "من بدري أمان"

كرّم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك تقديرًا لما بذله من جهود متميزة في تنظيم وتنفيذ فعاليات حملة «من بدري أمان» بالمحافظة، وإسهامه الفعّال في نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتعزيز خدمات الكشف المبكر في مختلف المناطق.

وزير الصحة يكرم الدقهلية لجهودها في حملة "من بدري أمان"

وجاء هذا التكريم ضمن، فعاليات احتفالية «من بدري أمان» والتي عقدت احتفالا بمرور عامين على إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية تحت شعار «100 مليون صحة».

تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت والتوجهات المستقبلية

وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاحتفالية تسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت، والتوجهات المستقبلية الواعدة في مجال الصحة العامة، لا سيما فيما يتعلق بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتبنى رؤية واضحة للنهوض بصحة المواطن، باعتباره الركيزة الأساسية للبناء ومحور التنمية وعماد المستقبل.

وفي تصريح له عقب التكريم، وجّه الدكتور تامر مدكور الشكر للدكتورة زينب ربيع، منسق المبادرة بالمحافظة، مثمنًا جهودها وجهود فرق العمل المشاركة في إدارات أجا، دكرنس، وميت غمر، لما قدموه من عمل ميداني مخلص وتنسيق فاعل أسهم في وصول المبادرة إلى أوسع شريحة من المواطنين وتحقيق أهدافها المرجوة.

استمرار العمل على دعم المبادرات الصحية الوطنية

وأكد وكيل الوزارة استمرار العمل على دعم المبادرات الصحية الوطنية وتوسيع نطاقها، لضمان وصول خدمات الكشف المبكر والتوعية الصحية لكل أفراد المجتمع في الدقهلية.

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