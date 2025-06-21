السبت 21 يونيو 2025
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وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويضع خطة لرفع كفاءتها

د.خالد عبد الغفار،
د.خالد عبد الغفار، فيتو

زار  الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، خلال جولته التفقدية المفاجئة التي قام بها صباح اليوم السبت، مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى، والاطمئنان على مدى رضاهم عن الخدمة، وتذليل أي عقبات تواجه سير عمل المنظومة.

 

زيادة أعداد العاملين بخدمات النظافة في المستشفى

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير وجه بمراجعة أعمال الصيانة للأجهزة الطبية، وكذلك أعمال التشطيبات النهائية غير الطبية وزيادة أعداد العاملين بخدمات النظافة في المستشفى، موضحًا أنه أثناء تفقد غرف ووحدات المستشفى، استمع الوزير إلى شكوى إحدى المريضات بساحات الانتظار، وعلى الفور وجه بسرعة اتخاذ اللازم لحصولها على الخدمة.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم العيادات الخارجية، ووجه بسرعة دراسة مدى إمكانية فصل عيادات المترددين من المنتفعين المحالين للتقاعد، عن عيادات المترددين من المرضى الموجودين بالخدمة، للتيسير على كبار السن، إلى جانب تفعيل نظام الحجز الإلكتروني بالعيادات ليشمل المزيد من التخصصات للتيسير على المنتفعين وخاصة كبار السن.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بتواجد مرافق واحد فقط مع المريض، لتخفيف التكدسات وحرصًا على سلامة وأمن المرضى، كما شدد على ضرورة زيادة أعداد الأفراد المنوطين بخدمة ومساعدة المرضى والرد على استفساراتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والعلاجية.

 

تيسير إجراءات تجديد البطاقات الصحية

وأشار إلى أن الوزير، وجه بزيادة أعداد القوى البشرية في مختلف التخصصات الطبية، كما وجه بتيسير إجراءات تجديد البطاقات الصحية، تخفيفًا عن المواطنين وخاصةً كبار السن، إلى جانب التوجيه بإرسال فريق من المتابعة والتقييم بالوزارة، لحوكمة سير العمل بالمستشفى، ووضع خطة عمل تطويرية تتناسب مع حجم الخدمات المقدمة وأعداد المترددين، وذلك ضمانًا لحصول المريض على خدمته الصحية بأعلى جودة وكفاءة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار تفقد صيدلية المستشفى، للاطمئنان على توافر الأدوية وراجع المخزون وإجراءات صرف الأدوية للمرضى، حيث وجه بالتنسيق بين أطباء العيادات والصيادلة، لكتابة الأدوية والمثائل المتوافرة بصيدلية المستشفى، إلى جانب مراجعة توافر الأدوية والإبلاغ عن الأرصدة المتاحة قبل حدوث أي نقص بها.

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ونوه إلى أن الوزير، استكمل جولته الميدانية المفاجئة، بزيارة المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة بحي مدينة نصر، حيث تفقد شباك التذاكر وتابع إجراءات تسجيل المترددين، واستمع إلى أراء ومقترحات المواطنين بشأن إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما وجه بمراجعة دورة العمل الخاصة بكرت الخدمات المتكاملة ووجه بأهمية تبسيط إجراءات حصول المستحقين عليه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

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