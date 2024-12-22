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صحة سوهاج تبحث تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بالمدارس

وكيل وزارة صحة سوهاج
وكيل وزارة صحة سوهاج يبحث تقديم خدمات مبادرة الأنيميا

التقى اليوم الأحد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي بالمديرية  والدكتور محمد حامد مدير إدارة السن المدرسي والدكتور إيهاب يوسف مدير مركز المعلومات وذلك لمناقشة وبحث سبل تكثيف تقديم خدمات مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

وكيل وزارة صحة سوهاج يبحث تقديم خدمات مبادرة الأنيميا والتقزم بالمدارس 

ومن جانبه أوضح  دويدار ان المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الإبتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وتتضمن المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبه الهيموجلوبين بالدم للكشف عن أمراض سوء التغذيه لافتًا الى أن خدمات المبادرة تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي حيث يتم تحويل اي حالة يتم اكتشافها بين الطلاب الى عيادة التأمين الصحي لإستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان ويتم تسليم هؤلاء الطلاب كارت متابعة يحتوي على بياناتهم الخاصة وذلك لمتابعتهم دوريًا والأطمئنان على حالتهم الصحية بإستمرار

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