المنيا تسلم محافظ أسيوط درع التقدير لدعمه الفني واللوجستي لقطاع الطرق

تسلم اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، درع التقدير المقدم من اللواء ممدوح كدواني، محافظ المنيا، وذلك تقديرًا لجهود محافظة أسيوط في تقديم الدعم الفني واللوجستي لقطاع الطرق والنقل بمحافظة المنيا خلال الفترة الماضية وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديريتي الطرق والنقل في المحافظتين.

محافظة المنيا تهدي محافظ أسيوط درع التقدير

و سلمت الدرع، المهندسة هبة محمد حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، نيابة عن المحافظ، وذلك خلال زيارة إلى ديوان عام محافظة أسيوط بحضور المهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل بأسيوط، ونقلت تحيات وتقدير محافظ المنيا وامتنانه لما قدمته أسيوط من مساهمة فاعلة في دعم مشروعات تطوير وصيانة الطرق بالمحافظة حيث يعد ذلك تعبيرًا عن عمق التعاون بين المحافظتين، وما تجسده هذه المبادرات من روح العمل المشترك والتكامل بين أجهزة الدولة لخدمة المواطنين وتعزيز البنية التحتية.

من جانبه، أعرب اللواء هشام أبوالنصر عن اعتزازه بهذا التقدير، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط تضع دائمًا إمكانياتها الفنية واللوجستية في خدمة أشقائها من المحافظات المجاورة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات بين المحافظات في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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