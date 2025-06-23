الإثنين 23 يونيو 2025
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حوادث

إحالة سائق دراجة نارية للمحاكمة بتهمة قتل سيدة بالخطأ في أكتوبر

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

أحالت نيابة أكتوبر سائق دراجة نارية للمحاكمة بتهمة دهس ربة منزل أثناء عبورها الطريق مما تسبب في مصرعها، بعد توجيه له تهمة القتل الخطأ.

 

كشف تحليل مخدرات لسائق الدراجة النارية الذي دهس ربة منزل، أثناء عبورها الطريق في منطقة أكتوبر بالجيزة، سلبية العينة .

 

مصرع ربة منزل في حادث تصادم دراجة نارية

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارا من رئيس مباحث أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، يفيد فيه بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 50 عاما، حال عبورها الطريق، حيث صدمتها دراجة بخارية قيادة عامل 30 عاما، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم، وصرحت بدفن الجثمان.

 

 

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