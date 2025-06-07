السبت 07 يونيو 2025
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حوادث

مصرع سيدة صدمتها دراجة نارية أعلى الطريق بأكتوبر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها دراجة نارية أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الدراجة النارية.

 

حادث أكتوبر 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة سيدة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وبإجراء التحريات تبين أن دراجة نارية صدمتها أثناء سيرها في الطريق مما أسفر عن وفاتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد الدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حادث أكتوبر مدينة 6 أكتوبر 6 أكتوبر اكتوبر

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