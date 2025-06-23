إحالة 4 عاطلين متهمين بمضايقة الفتيات وحيازة أسلحة بالزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون بإحالة 4 عاطلين متهمين بمعاكسة الفتيات، والتعدي على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهم على ذلك السلوك بالزيتون الي محكمة الجنايات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بمعاكسة الفتيات، وتعديهم على آخرين بسلاح أبيض حال اعتراضهما على ذلك السلوك أمام إحدى الحدائق بالقاهرة.

وتم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة وبحوزتهم 4 أسلحة بيضاء.

واعترفوا بارتكاب الوقائع بقصد معاكسة الفتيات وترويع المواطنين مشيرين الي انهم يرتادون الحديقة قاصدين توجيه عبارات لاذعة وتتضمن إهانة ومعاكسات بألفاظ نابية إلى الفتيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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