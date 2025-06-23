اقتصادية قناة السويس تشارك في المعرض الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon-2025"

تشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "‏Africa Health ExCon2025"، في نسخته الرابعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه الهيئة العامة المصرية للشراء الموحد (UPA)، خلال الفترة من 24-27 يونيو 2025؛ وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولي.

مشاركة اقتصادية قناة السويس بالمعرض

حيث تشارك اقتصادية قناة السويس بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي "Africa Health ExCon-2025" بجناح (C4- قاعة 1)، الذي تستعرض من خلاله الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الصلة، التي تشمل: (قطاع الصناعات الدوائية والمادة الفعالة - قطاع الأجهزة الطبية وقطاع مستحضرات التجميل).

أهمية المعرض

ويُعد معرض "Africa Health ExCon" الحدث الأهم في المجال الصحي على مستوى القارة الإفريقية، حيث يُشكّل منصة سنوية رائدة تجمع كبار قادة الرعاية الصحية حول العالم، وصنّاع القرار والخبراء، بهدف تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون التجاري في قطاع الصحة.

وكان قد استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعين السخنة، وفدًا من الغرفة التجارية المصرية البريطانية (EBCC) وممثلي عدد من الشركات العاملة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات.

تعزيز التعاون المشترك

يأتي ذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية بمختلف القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، وممثلي المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.

موقع اقتصادية قناة السويس

وخلال اللقاء، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بإمكانات تنافسية، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها مركزًا محوريًّا لحركة التجارة العالمية، وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف تعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي، مع التركيز على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في قطاعات استراتيجية تصل إلى 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.

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