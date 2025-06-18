الأربعاء 18 يونيو 2025
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جمال الدين: مشروع "أورسا- UR-SA" هو الـ 23 بمنطقة القنطرة غرب التي وصل إجمالي الاستثمارات بها حتى الآن 643,5 مليون دولار وتتيح أكثر من 33,6 ألف فرصة عمل

باستثمارات 20 مليون دولار، اقتصادية قناة السويس توقع عقد "أورسا- UR-SA" التركية بالقنطرة

توقيع عقد الشركة
توقيع عقد الشركة التركية، فيتو

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد إنشاء مشروع شركة "أورسا- UR-SA" التركية للمنسوجات الصناعية والتغليف البلاستيكي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بالإسماعيلية. 

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ويقع المشروع على مساحة 35 ألف م2، باستثمارات إجمالية بلغت 20 مليون دولار أي ما يعادل مليار جنيه، ويتيح المشروع 1000 فرصة عمل مباشرة. 

جانب من التوقيع، فيتو
جانب من التوقيع، فيتو

ومن المخطط أن تقوم الشركة بتصدير 80% من إنتاجها للخارج؛ حيث تتنوع منتجات الشركة بين (مواد التغليف الزراعية، والصناعية، والمنسوجات الصناعية، والزراعية، وإنتاج أكياس FIBC "الأكياس الكبيرة").  

 

أبرز الحضور خلال توقيع العقد 

وقام بتوقيع العقد أوجور بويوكارديس، مالك الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس. 

جانب من التوقيع، فيتو
بعد توقيع عقد الشركة، فيتو

تضاعف جهود اقتصادية قناة السويس 

وعلى هامش التوقيع، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية قناة السويس، بأن المنطقة الاقتصادية تضاعف جهودها في الفترة الحالية لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية الهيئة؛ وذلك تعميقًا للصناعة ودعمًا للصادرات المصرية، وكذلك للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على مختلف السلع والمنتجات من خلال جهود الهيئة في دعم سلاسل الإمداد العالمية مستفيدةً من التكامل بين المواني التابعة لها على البحرين المتوسط والأحمر والمناطق الصناعية واللوجستية. 

وأشار إلى الدور الهام لاستقرار الأوضاع في مصر سياسيًّا واقتصاديًّا الذي ساهم في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة المستثمرين المفضلة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تتمتع به من توافر العمالة المدربة، وشبكات الطرق والأنفاق والمواني التي تسمح بالنفاذية للأسواق المتنوعة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لمستثمريها.

منطقة القنطرة غرب الاقتصادية 

كما أوضح وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب هي قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة؛ حيث تحظى بإقبالٍ متزايد من كبار المصنعين بهذا القطاع حول العالم، مشيرًا إلى أن العقد الموقع اليوم يرفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 23 مشروعًا، بحجم استثمارات إجمالية بلغ 643,5 مليون دولار، وتوفر أكثر من 33,6 ألف فرصة عمل مباشرة. 

 

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الاسماعيلية القنطرة غرب مشروعات القنطرة غرب قناة السويس الدكتور وليد جمال الدين الرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شركة أورسا- UR-SA التركية للمنسوجات الصناعية

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